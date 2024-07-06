Пожилая сельчанка обманула государство на 250 000 рублей

06.07.2024 | 11:17

72-летняя жительница Неверкинского района предоставила в пензенское отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ ложную информацию ради получения выплат.

Женщина заявила, что мать ее маленькой внучки числится пропавшей без вести с 2020 года. Это позволило сельчанке оформить опекунство над девочкой и получать от ее имени пенсию по потере кормильца.

Причиненный государству ущерб составил 250 000 рублей.

Пенсионерку поймали на лжи, ею занялись полицейские. Подозреваемая во всем призналась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пожилая женщина может попасть за решетку на срок до 6 лет.