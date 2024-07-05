Сетевое издание|18+|Пятница|5 июл 2024|12:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+37oC
+38oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Многодетная тамбовчанка придумала еще одного ребенка ради денег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бессоновке осудили жительницу Тамбовской области, которая обманным путем получила крупную выплату от государства.

В марте 2022 года мать троих детей, зная об отсутствии у нее права на дополнительные меры господдержки, купила справку, на основании которой получила свидетельство о рождении четвертого ребенка, не существующего на самом деле.

Затем тамбовчанка взяла в кредит 524 527 рублей 90 копеек у сельскохозяйственного потребительского кооператива на строительство дома в селе Ухтинка Бессоновского района.

В июле 2022 года она обратилась в бессоновский МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек, к которому приложила необходимые документы.

Когда мошенничество раскрылось, женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте