Многодетная тамбовчанка придумала еще одного ребенка ради денег

05.07.2024 | 11:03

В Бессоновке осудили жительницу Тамбовской области, которая обманным путем получила крупную выплату от государства.

В марте 2022 года мать троих детей, зная об отсутствии у нее права на дополнительные меры господдержки, купила справку, на основании которой получила свидетельство о рождении четвертого ребенка, не существующего на самом деле.

Затем тамбовчанка взяла в кредит 524 527 рублей 90 копеек у сельскохозяйственного потребительского кооператива на строительство дома в селе Ухтинка Бессоновского района.

В июле 2022 года она обратилась в бессоновский МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек, к которому приложила необходимые документы.

Когда мошенничество раскрылось, женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.