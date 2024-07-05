Юноша из Подмосковья выманил у пензенца более 70 000 рублей

05.07.2024 | 10:01

18-летний житель Московской области обманул 39-летнего пензенца, продав ему несуществующий товар. Пострадавший обратился в полицию.

Пензенцу нужна была акустическая колонка. Выгодное предложение он нашел на сайте объявлений и позвонил по указанному номеру. После разговора с продавцом мужчина перевел ему более 70 000 рублей.

Товар должна была доставить транспортная компания, однако колонку пензенец так и не увидел и догадался, что стал жертвой афериста.

Сотрудники полиции начали розыск мошенника и установили его личность. На допросе юноша во всем признался и пояснил, что решил таким образом заработать, ошибочно полагая, что полицейские не смогут его найти, так как он живет далеко от Пензы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.