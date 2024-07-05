Сетевое издание|18+|Пятница|5 июл 2024|10:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Юноша из Подмосковья выманил у пензенца более 70 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


18-летний житель Московской области обманул 39-летнего пензенца, продав ему несуществующий товар. Пострадавший обратился в полицию.

Пензенцу нужна была акустическая колонка. Выгодное предложение он нашел на сайте объявлений и позвонил по указанному номеру. После разговора с продавцом мужчина перевел ему более 70 000 рублей.

Товар должна была доставить транспортная компания, однако колонку пензенец так и не увидел и догадался, что стал жертвой афериста.

Юноша из Подмосковья выманил у пензенца более 70 000 рублей

Сотрудники полиции начали розыск мошенника и установили его личность. На допросе юноша во всем признался и пояснил, что решил таким образом заработать, ошибочно полагая, что полицейские не смогут его найти, так как он живет далеко от Пензы.

Юноша из Подмосковья выманил у пензенца более 70 000 рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео УМВД России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте