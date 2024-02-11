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Общество

Бананы подорожают и могут исчезнуть с полок пензенских магазинов

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В стране возможен дефицит бананов. Также эксперты прогнозируют повышение стоимости килограмма этого продукта до 200 рублей.

Известно, что с 5 февраля Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию бананов из Эквадора. Поставки из южноамериканской страны составляли большую часть импорта фрукта. В ведомстве пояснили, что ввоз запрещен из-за многоядной мухи-горбатки, которую нашли в товаре.

«По мнению некоторых СМИ и блогеров, такое решение стало ответом президенту страны Даниэлю Нобоа, заявившему в конце января, что Эквадор передаст США военную технику украинского и российского производства взамен на новую. Бананы - одна из основных статей эквадорского экспорта, а Россия - один из крупнейших их потребителей, поэтому «ответка» за слова действительно должна получиться ощутимой», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас покупателям предлагаются плоды из запасов, их хватит на 30-40 дней, а российский рынок занимается поиском других поставщиков бананов, налаживанием логистики, но на это требуется значительное время. Поэтому товар может постепенно исчезать с магазинных полок, а цены за кило - подрасти как минимум на 5-10%.

«Я думаю, что цены могут подняться примерно до так называемого психологического порога - то есть где-то до 200 рублей за килограмм. Как показывает практика, это та граница, до которой наши люди могут что-то покупать. Дальше уже есть риск столкнуться с падением спроса», - поделился мнением председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Столкнувшись с нехваткой бананов, покупатели, вероятнее всего, перейдут на яблоки и цитрусовые. Увеличение спроса на эти фрукты повлечет за собой их подорожание. На цены повлияет и традиционное зимнее повышение.

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