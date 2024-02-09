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Общество

Прокуроры зафиксировали: в Пензе не справляются с содержанием дорог

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В Пензе и районах области органы прокуратуры выявили многочисленные факты ненадлежащей и несвоевременной очистки дорог и общественных территорий от снега.

Так, в Пензе во всех четырех районах - Первомайском, Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском - МБУ «Пензавтодор» не чистит как положено проезжую часть магистральных и внутриквартальных дорог, тротуары, обочины, пешеходные переходы, остановочные пункты и парковочные места.

«На улицах Богданова, Ворошилова, Гоголя, Кирова, Красной, Свердлова, Ростовской, Тимирязева и многих других имеется зимняя скользкость», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директору «Пензавтодора» и главе Пензы Александру Басенко внесли обобщенные представления. В отношении 4 должностных лиц «Пензавтодора» возбудили административные дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

В Кузнецке, Заречном, Башмаковском, Городищенском, Камешкирском, Кузнецком, Никольском, Пензенском, Сосновоборском и других районах прокуроры выявили аналогичные нарушения.

«Внесено 209 представлений. По итогам рассмотрения 99 к дисциплинарной ответственности привлечено 100 должностных лиц, предостережено 41 лицо, в суд предъявлено 20 исковых заявлений», - перечислила Светлана Артамонова.

Прокуратура будет следить за тем, как устраняются нарушения.

Сложные дорожные условия, несвоевременная уборка снега и наледи на улицах Пензы доставляют пешеходам немало проблем. Если одни могут отделаться неприятными ощущениями, то другие рискуют получить серьезные травмы. Горожанин прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» запись с видеорегистратора, где запечатлено падение женщины рядом с проезжей частью при попытке выйти с тротуара на переход.

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