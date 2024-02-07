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Глас народа

Пензячка упала при попытке выйти с тротуара на переход

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Сложные дорожные условия, несвоевременная уборка снега и наледи на улицах Пензы доставляют пешеходам немало проблем. Если одни могут отделаться неприятными впечатлениями, другие рискуют получить серьезные травмы. Горожанин прислал в редакцию «ПензаИнформ» запись с видеорегистратора, где запечатлено падение женщины рядом с проезжей частью.

На кадрах перекресток улиц Захарова и Космодемьянской. Указаны дата и время - 7 февраля, 11:54. Пензячка неуверенно ступает к дороге рядом с ветеринарной лабораторией, чтобы оказаться на противоположной стороне.

Пензячка упала при попытке выйти с тротуара на переход

В этот момент сзади к ней приближается мужчина и берет за руку, пытаясь помочь удержать равновесие. Но все усилия пешеходов оказываются напрасными. Горожанка падает на спину.

Пензячка упала при попытке выйти с тротуара на переход

Автор ролика назвал причиной случившегося некачественное содержание дорог.

«Вот так заботятся о людях», - прокомментировал водитель.

В Пензе немало подобных мест, нуждающихся в обработке, на что уже многократно жаловались автолюбители и пешеходы. Сотрудники Госавтоинспекции периодически составляют протоколы за снег и лед на проезжих частях и направляют материалы в суд.

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