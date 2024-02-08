Перечислены переходы, на которых в 2024 году появятся «кососветы»

В 2024 году в Пензе на 36 пешеходных переходах установят дополнительные источники освещения - светодиодные фонари типа «кососвет».
«Это специальная контрастная подсветка над переходом, которая лучше выделяет пешеходов в темное время суток и делает их заметнее для водителей», - пояснили в мэрии.
На установку потратят 17,4 млн рублей.
До конца недели светильники появятся на Большой Арбековской, 70, 92; Тернопольской - напротив дома № 37 на Ладожской.
Позже их установят на переходах, расположенных по следующим адресам:
- Петровская - в районе дома № 148 на улице Терновского;
- Токарная - в районе дома № 31;
- Антонова, 18;
- Стасова, 14;
- улица Стасова - в районе дома № 98 на проспекте Строителей;
- Кронштадтская, 9;
- Ватутина, 10;
- Пролетарская, 53;
- перекресток улиц Чкалова и Богданова;
- Чаадаева, 111Б;
- Терновского, 157;
- Дружбы, 4а;
- Измайлова, 39;
- Ростовская, 19;
- Попова, 50;
- Коннозаводская, 2в;
- Коннозаводская, 25/1;
- улица Клары Цеткин - в районе дома № 120 на Колхозной;
- Пушкина, 28;
- Пушкина, 96;
- Березовский переулок - в районе примыкания к улице Водопьянова;
- Токарная - в районе дома № 41;
- Ладожская, 162Б;
- Пушанина, 4в;
- улица Кольцова - в районе строения № 31 на Тульской;
- Кольцова, 37;
- улица Кольцова - в районе строения № 7 в 2-м проезде Кольцова;
- Кольцова, 2а;
- Мира, 45;
- Свободы, 48;
- Свободы, 38Б;
- Красная, 45;
- Свободы, 64а.
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