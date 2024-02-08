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Общество

Перечислены переходы, на которых в 2024 году появятся «кососветы»

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В 2024 году в Пензе на 36 пешеходных переходах установят дополнительные источники освещения - светодиодные фонари типа «кососвет».

«Это специальная контрастная подсветка над переходом, которая лучше выделяет пешеходов в темное время суток и делает их заметнее для водителей», - пояснили в мэрии.

На установку потратят 17,4 млн рублей.

До конца недели светильники появятся на Большой Арбековской, 70, 92; Тернопольской - напротив дома № 37 на Ладожской.

Позже их установят на переходах, расположенных по следующим адресам:

- Петровская - в районе дома № 148 на улице Терновского;

- Токарная - в районе дома № 31;

- Антонова, 18;

- Стасова, 14;

- улица Стасова - в районе дома № 98 на проспекте Строителей;

- Кронштадтская, 9;

- Ватутина, 10;

- Пролетарская, 53;

- перекресток улиц Чкалова и Богданова;

- Чаадаева, 111Б;

- Терновского, 157;

- Дружбы, 4а;

- Измайлова, 39;

- Ростовская, 19;

- Попова, 50;

- Коннозаводская, 2в;

- Коннозаводская, 25/1;

- улица Клары Цеткин - в районе дома № 120 на Колхозной;

- Пушкина, 28;

- Пушкина, 96;

- Березовский переулок - в районе примыкания к улице Водопьянова;

- Токарная - в районе дома № 41;

- Ладожская, 162Б;

- Пушанина, 4в;

- улица Кольцова - в районе строения № 31 на Тульской;

- Кольцова, 37;

- улица Кольцова - в районе строения № 7 в 2-м проезде Кольцова;

- Кольцова, 2а;

- Мира, 45;

- Свободы, 48;

- Свободы, 38Б;

- Красная, 45;

- Свободы, 64а.

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Источник — фото администрации Пензы
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