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Общество

Губернатор изучает фотографии с результатами работы коммунальщиков

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Губернатор Олег Мельниченко внимательно изучает фотографии, на которых запечатлены результаты работы чиновников и коммунальщиков, отреагировавших на жалобы жителей Пензенской области в соцсетях.

Он далеко не всегда доволен тем, как специалисты справляются с задачами, сообщает ЦУР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, пензенцы должны быть удовлетворены после обращения в соцсети. Он настоятельно рекомендовал всем предприятиям, организациям и управляющим компаниям подключиться к системе ЦУРа под названием «Инцидент-менеджмент».

«Мы видим все, весь интернет от и до. Я прошу всех подключиться к «Инцидент-менеджменту». Это поможет вам, во-первых, видеть самим, что у вас происходит, вы сможете более оперативно реагировать, не дожидаясь, пока к вам жилинспекция прибежит или кто-то приедет и уже будет вас жучить», - отметил губернатор.

Сейчас страницы чиновников, ЦУРа, районные группы и чаты засыпаны жалобами на неубранный снег, нерасчищенные дороги, гололед, отсутствие холодной или горячей воды, перебои с электричеством. Также жители региона сообщают о множестве проблем с общественным транспортом.

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Источник — фото ЦУР
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