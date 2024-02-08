Чиновников предлагают увольнять за порочные поступки в нерабочее время

08.02.2024 | 07:55

В среду, 7 февраля, в Госдуму внесено предложение увольнять государственных гражданских служащих за поступки, порочащие их честь и достоинство и совершенные вне службы.

Законопроект разработали депутаты Верховного хурала Республики Тыва, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас закон «О государственной гражданской службе» обязывает госслужащих соблюдать моральные требования только при выполнении профессиональных обязанностей. За проступки в нерабочее время дисциплинарная ответственность не предусмотрена.

В частности, за ДТП в пьяном виде во внеслужебное время представителя госструктур наказывают в соответствии с Уголовным кодексом, а вот оснований для его увольнений нет.

Если закон будет принят, то наниматели смогут расторгать контракт с государственными служащими за поступки, подрывающие авторитет органов власти, совершенные в нерабочее время.