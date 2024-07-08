В Пензе депутат гордумы сообщил об увольнении начальника УЖКХ

08.07.2024 | 15:30

И. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев написал заявление об увольнении. Об этом 6 июля сообщил жителям Зари их депутат в городской думе Сергей Лукичев.

«Начальник ЖКХ, который обещал повторить мелкоямочный ремонт, с этого понедельника написал заявление об увольнении», - рассказал народный избранник людям, комментируя состояние дороги на ул. Новоселов.

В понедельник, 8 июля, в администрации Пензы уточнили, что Михаил Парастаев сейчас находится в отпуске. Обязанности руководителя исполняет заместитель - Александр Савенков.

Начальники в управлении ЖКХ меняются довольно часто. Михаил Парастаев стал и. о. в январе, когда пост покинул Ильдар Усманов. Тот возглавлял управление ЖКХ с 6 сентября 2022 года, а затем стал заместителем главы администрации по городскому хозяйству.

До Усманова должность начальника управления принадлежала Анатолию Синичкину. Он занимал ее менее года: Синичкина назначили в октябре 2021-го. На этом посту он сменил Вадима Фейгина, который был и. о. начальника чуть больше 4 месяцев.

До Фейгина главой управления являлся Александр Юлин. Он покинул пост 7 июня 2021 года, продержавшись на нем немногим больше года (с 29 апреля 2020-го).

До 18 марта 2020 года управлением ЖКХ руководил Александр Утин. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Он занимал должность год - с марта 2019-го.

До него и. о. начальника была Майя Воронова - с октября 2018 года. Ее назначили, когда пост оставил Вадим Муравлев. Он пробыл на нем чуть больше 2 месяцев.

Перед Муравлевым управлением ЖКХ руководил Андрей Гришин, который пришел на это место с должности замглавы администрации Ленинского района в декабре 2015 года. Он проработал более двух с половиной лет и уволился в конце июля 2018-го.

10 ноября 2015 года пост начальника ведомства покинул Михаил Кудимов. Он занимал его менее полугода - с мая 2015-го.

В период с июля 2014 по март 2015 года управление ЖКХ возглавлял Павел Александров. До него и. о. руководителя был Михаил Глушков - с сентября 2013 года (глава ведомства Алексей Агафилов с 1 августа находился под домашним арестом, а затем уволился). Сам Агафилов занимал эту должность с 2008 года.