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Общество

Жизнь и здоровье детей хотят защитить еще до рождения

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Депутаты Госдумы РФ пришли к мнению, что охранять права и здоровье ребенка нужно еще до его рождения. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на имеющийся в распоряжении законопроект, который планируется внести на рассмотрение в начале следующей недели.

Сейчас в соответствии с законом право на жизнь возникает у человека после рождения. Ребенок в утробе матери признается часть организма женщины. В перечне высокотехнологичных операций нет кардиологической помощи плоду. Это затрудняет оформление и финансирование хирургической корректировки пороков сердца до рождения.

Парламентарии разработали поправки в законодательство чтобы решить эти проблемы - повысить эффективность работы медиков и защитить здоровье женщин и детей.

В частности, они предложили внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан». В нем говорится, что «каждый имеет право на охрану здоровья». Депутаты предложили дополнить эту фразу словами «как до, так и после рождения».

В 2022 году 5,9 тысячи детей умерли в возрасте до 1 года, 7 тысяч родились мертвыми. Ежегодно почти 100 тысяч малышей рождаются недоношенными. Инициаторы законопроекта считают, что новые нормы помогут снизить перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, количество детей, родившихся больными и заболевших в младенчестве.

Авторы документа обратили внимание, что признание права на жизнь и охрану здоровья до рождения не находится в прямой связи с запретом абортов или вспомогательных репродуктивных технологий.

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Источник — фото pixabay.com
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