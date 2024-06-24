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Политика

Назначен новый начальник Управления ФСБ России по Пензенской области

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В понедельник, 24 июня, в Пензе представлен и приступил к выполнению обязанностей новый руководитель областного управления ФСБ России полковник Максим Родецкий.

С октября 2021 года он был начальником Управления ФСБ по Хакасии.

До того Максим Родецкий проходил службу в Свердловской области в должности заместителя начальника.

Прежний руководитель пензенского управления Дмитрий Поляков перешел на другую работу. Он был на посту с мая 2019 года.

До него, с апреля 2016 года, должность занимал Сергей Сизов. Он также покинул ее в связи со сменой места службы (возглавил управление по Новосибирской области).

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