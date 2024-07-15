В Ленинском районе Пензы назначен глава администрации

Александра Максимова утвердили в должности главы администрации Ленинского района Пензы. С 2 мая он исполнял обязанности руководителя органа местного самоуправления, а 15 июля избавился от приставки «и. о.».

Информация о назначении прозвучала на аппаратном совещании в мэрии Пензы.

«Александр Александрович имеет два высших образования. В 2005 году он окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности «учитель истории». В 2010 году - Московский социально-экономический институт, получив диплом юриста.

С 2008 года занимал различные должности в органах региональной и муниципальной власти. С 2017 года являлся заместителем главы администрации Ленинского района Пензы. Женат, воспитывает сына и дочь», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Должность в Ленинской администрации стала вакантной после ухода Натальи Шалдаевой, занимавшей пост руководителя 1,5 года.

Долгое время, с 2016 по 2022 год, деятельностью органа местного самоуправления заведовала Надежда Москвитина. Через некоторое время после ее ухода кресло занял Сергей Волков, до этого работавший заместителем мэра города.

17 октября Волков вернулся на прежнюю должность, а исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района на неделю до прихода Шалдаевой назначили Сергея Кривова.

Администрацией Первомайского района по-прежнему руководит Лидия Белякова, Октябрьского - Артем Садовов, Железнодорожного - Андрей Шулькин.