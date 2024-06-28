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Общество

В Пензе с 1 сентября должны закрыться более 50 «разливаек»

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С 1 сентября в Пензе должно закрыться более 50 объектов торговли спиртным, расположенных в жилых домах и функционирующих под видом точек общепита.

Об этом начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк сообщила на сессии гордумы в пятницу, 28 июня.

Она напомнила, что закон Пензенской области, который ужесточает размещение алкомаркетов, был принят в апреле, но вступит в действие только 1 сентября.

«Мы посчитали, что на территории Пензы более 50 таких объектов, надеемся, что с 1 сентября они будут закрыты», - высказалась Ольга Жовтяк.

Появление региональной инициативы по запрету продажи спиртного в «разливайках» стало возможным после принятия федерального закона 1 февраля этого года. Такого решения проблемы в Пензенской области ожидали давно, тем более что в рюмочных нередко торговали контрафактным алкоголем.

Согласно принятому закону, в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции c 22:00 до 10:00. А если площадь зала в такой точке менее 30 кв. м, то продавать спиртное нельзя.

Кроме того, запрещается розничная продажа спиртных напитков в скверах и парках, на прудах и пляжах, у водохранилищ, на территориях для занятий физической культурой и спортом. Исключение - точки общепита. Также нельзя торговать спиртными напитками в местах массовых мероприятий, гуляний и ярмарок.

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