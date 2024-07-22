В Пензе назначили главу управления муниципального имущества

22.07.2024 | 15:39

В Пензе снова сменился руководитель городского управления муниципального имущества. В понедельник, 22 июля, стало известно, что на этот пост назначена Надежда Гончарова.

«Она приступила к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Ранее занимала должность заместителя начальника управления муниципального имущества города. До этого работала начальником юридического отдела Управления ЖКХ Пензы.

Надежда Михайловна имеет высшее образование, окончила ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по специальности «юриспруденция». Воспитывает дочь», - сообщили в пресс-службе администрации города.

С 2021 года до августа 2023-го управлением руководила Мария Почевалова. Когда она покинула пост по соглашению сторон, и. о. начальника назначили ее заместителя Светлану Моисееву.

Вскоре ей на смену пришел другой зам - Марина Литвинова. В статусе исполняющей обязанности она пробыла более года.