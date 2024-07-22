Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июл 2024|22:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

В Пензе назначили главу управления муниципального имущества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе снова сменился руководитель городского управления муниципального имущества. В понедельник, 22 июля, стало известно, что на этот пост назначена Надежда Гончарова.

«Она приступила к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Ранее занимала должность заместителя начальника управления муниципального имущества города. До этого работала начальником юридического отдела Управления ЖКХ Пензы.

Надежда Михайловна имеет высшее образование, окончила ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по специальности «юриспруденция». Воспитывает дочь», - сообщили в пресс-службе администрации города.

С 2021 года до августа 2023-го управлением руководила Мария Почевалова. Когда она покинула пост по соглашению сторон, и. о. начальника назначили ее заместителя Светлану Моисееву.

Вскоре ей на смену пришел другой зам - Марина Литвинова. В статусе исполняющей обязанности она пробыла более года.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте