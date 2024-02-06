В Пензенской области 5 водителей накопили штрафов на 3 миллиона

06.02.2024 | 13:15

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы объединились в борьбе с долгами жителей региона. Они вышли на дороги, чтобы задержать водителей-нарушителей, не уплачивающих штрафы.

«С использованием специального программного обеспечения «Паутина» осуществляется отслеживание передвижения транспортного средства в режиме реального времени. Затем производится остановка и принятие мер», - рассказала начальник отделения по исполнению административного законодательства УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кибиткина.

Люди в погонах тормозили злостных нарушителей, имеющих от 50 неоплаченных штрафов. У пяти владельцев, задолжавших в общей сложности более 3 миллионов рублей, арестовали машины. Около 300 тысяч было взыскано на месте.

На четырех водителей составлено 89 протоколов. Их доставили в судебные участки и обязали трудиться на благо общества.

Чтобы не обрести подобных проблем, пензенцев призывают уплачивать штрафы вовремя. Информацию о задолженности можно узнать на официальных сайтах Госавтоинспекции либо службы судебных приставов, а также через личный кабинет на портале госуслуг.