Пензенец отрицал наличие долга, пока не услышал одну фразу

02.07.2024 | 16:16

37-летний житель Пензы задолжал банку более 70 тысяч рублей, но долгое время пытался убедить всех, что не имеет к проблеме никакого отношения.

Финансовая организация обратилась в суд, после чего пристав возбудил в отношении горожанина исполнительное производство.

Мужчина продолжал делать вид, что не имеет долгов, поэтому пристав решил наложить арест на его ВАЗ-2110 2001 года выпуска.

Когда пензенец приехал в отделение на своей машине, от него потребовали сдать автомобиль. Услышав эту неожиданную фразу, горожанин подчинился и перестал вносить путаницу в ситуацию.

«Не желая прощаться с «ласточкой», мужчина оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.