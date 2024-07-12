Около Ново-Западного кладбища сбили мотоциклиста

12.07.2024 | 13:53

В пятницу, 12 июля, в Пензе на пересечении улицы Карпинского и дублера Окружной случилось ДТП с участием мотоцикла.

Читательница портала PenzaInform.ru прислала в редакцию фото и видео с места ЧП.

«Один участник - мотоциклист, второй, судя по всему, Lada Priora. Я проезжала мимо около часа дня», - сообщила очевидица.

По ее словам, к мотоциклисту приезжала скорая помощь.

Официальной информации о ДТП пока нет.

30 июня в Кузнецком районе и Кузнецке случились ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов. На полевой дороге в селе Алексеевка столкнулись 2 Motoland Alpha, пострадали 4 подростка (водители и пассажиры). В Кузнецке на улице Хвалынской не поделили дорогу мотоцикл Motoland MTX 250 с 14-летним подростком за рулем и ВАЗ-2114. Водителя двухколесного транспорта увезли с травмами в больницу.