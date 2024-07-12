Жителя Белинского вынудили оплатить 25 «фото на недобрую память»

12.07.2024 | 20:21

Житель города Белинского оплатил выписанные ему штрафы, лишь бы не стать пешеходом.

Молодой человек неоднократно нарушил правила дорожного движения, и эти факты зафиксировала камера. «Он собрал 25 фото на недобрую память на общую сумму 15 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Оплачивать штрафы водитель не планировал: он не проживает по месту регистрации и был уверен, что его не найдут.

«Молодой человек сильно заблуждался, потому что не знал о том, что у судебного пристава кроме наложения ареста на имущество и счета есть еще другие методы воздействия, в частности ограничение в управлении транспортным средством», - отметили в управлении.

Как только водителю стало известно об обращении пристава в суд с соответствующим заявлением, его отношение к делу изменилось. Он оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.