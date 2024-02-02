В Пензе открылась экспозиция, посвященная Сталинградской битве

В пятницу, 2 февраля, в Пензе почтили память погибших в Сталинградской битве. У монумента на проспекте Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине разгрома фашистских войск в этом сражении.
В церемонии участвовали представители областной и городской власти, силовых структур, общественных организаций, ветераны, студенты, бойцы СВО.
Память павших почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к Вечному огню.
В администрации Пензы сообщили, что в музее находок поисковых отрядов на улице Литвинова открылась экспозиция, посвященная Сталинградской битве и уроженцам региона, принявшим участие в ней.
«Подвиг 62-й и 277-й стрелковых дивизий, переформированных летом 1942 года в нашем регионе и практически полностью уничтоженных под Сталинградом, запечатлен в фотографиях, документах и артефактах. Их кропотливо собрали члены поискового отряда «Поиск-Вездеход», - рассказали в мэрии.
Посетить музей можно бесплатно, предварительно записавшись по телефону 49-09-37.
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