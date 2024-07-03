В Пензе в госпитале для ветеранов войн установили новые кровати

03.07.2024 | 21:37

В неврологическом отделении госпиталя для ветеранов войн в Пензе установили 14 новых многофункциональных медицинских кроватей. Сообщение об этом появилось на сайте регионального минздрава.

Мебель имеет множество функций. К примеру, она регулируется в 4 положениях.

«С помощью пульта больной сам может установить удобную высоту изголовья, при желании - изменить положение ног, приподнять ложе», - говорится в сообщении.

Кроме того, кровати оснащены колесами с тормозами, перемещаются легко и безопасно. Есть также стойки для капельниц и приспособления, облегчающие пациенту подъем.

«Каждая кровать поставляется сразу с ортопедическим матрацем, который предотвращает возникновение пролежней у больных и усталость от вынужденного положения», - добавили в минздраве.