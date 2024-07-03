Сетевое издание|18+|Четверг|4 июл 2024|00:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе в госпитале для ветеранов войн установили новые кровати

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В неврологическом отделении госпиталя для ветеранов войн в Пензе установили 14 новых многофункциональных медицинских кроватей. Сообщение об этом появилось на сайте регионального минздрава.

Мебель имеет множество функций. К примеру, она регулируется в 4 положениях.

«С помощью пульта больной сам может установить удобную высоту изголовья, при желании - изменить положение ног, приподнять ложе», - говорится в сообщении.

Кроме того, кровати оснащены колесами с тормозами, перемещаются легко и безопасно. Есть также стойки для капельниц и приспособления, облегчающие пациенту подъем.

«Каждая кровать поставляется сразу с ортопедическим матрацем, который предотвращает возникновение пролежней у больных и усталость от вынужденного положения», - добавили в минздраве.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте