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Общество

«ПУС» стало победителем в конкурсе промышленных предприятий

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Производственное объединение «Пензенское управление строительства» («ПУС») одержало победу в конкурсе «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

В конкурсе, включавшем 4 номинации, участвовали 34 крупнейших предприятия региона. В номинации «Промышленность строительных материалов» лучшими стали компании, входящие в состав производственного объединения «ПУС».

Первое место было присуждено ООО «Термоколор», второе - ООО «Зареченский завод ЖБИ».

«ПУС» стало победителем в конкурсе промышленных предприятий

Торжественное награждение победителей состоялось 27 мая.

В состав «Пензенского управления строительства» входят несколько заводов по производству стройматериалов. В совокупности это более 15 направлений, способных обеспечивать строительные площадки всем необходимым.

«ПУС» стало победителем в конкурсе промышленных предприятий

«Уникальность нашего производства заключается в комплексном обеспечении строек всеми необходимыми материалами. Крупные застройщики, подрядные организации, строительные бригады, физические лица - все эти категории являются нашими клиентами. У нас есть готовые решения для стройки любого масштаба»,- отметил генеральный директор ПО «ПУС» Ренат Ибрагимов.

Он подчеркнул, что выбранная концепция работы мотивирует на развитие, запуск новых направлений и создание дополнительных рабочих мест.

Реклама. Заказчик - ООО «Стройкапитал», сайт pus.sx. ИНН: 5826006679.

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