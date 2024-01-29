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Общество

Глава Кузнецка об уборке снега: Ни одного нормального перекрестка

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В понедельник, 29 января, на планерке в администрации Кузнецка обсудили качество уборки снега в городе.

«Объемы и темпы должны быть увеличены. Если денег будет не хватать, будем искать дополнительно, перебрасывать, что-то передвигать», - заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к представителям сферы ЖКХ.

По его мнению, дороги должны быть почищены так, чтобы общественный транспорт мог ездить нормально, «не ширкаясь об другие машины». Уделить внимание необходимо и тротуарам.

«И те хвосты, которые остаются до сих пор, в частности на Карпатах, сегодня до конца дня поправить. Слово «качество» здесь самое важное. То, что проехал трактор, это хорошо. Но нет ни одного нормального перекрестка в городе. Для примера сходите на Кирова - Стекловскую и посмотрите, как там убрано.

Я все жду качества. Еще какое-то время жду, но терпение кончится. Наращивайте темп, деньгами будем поддерживать этот процесс, деваться некуда», - предупредил он подчиненных.

Златогорский отметил, что денег, понятно, жалко, надо как-то экономить, но сейчас речь в первую очередь должна идти о качестве уборки города, а не об экономии.

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