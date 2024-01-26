Житель Каменского района сел за руль пьяным и лишился машины

26.01.2024 | 18:53

В Каменском районе нетрезвый местный житель без прав сел за руль и поплатился. У него конфисковали автомобиль.

Мужчину уже наказывали за вождение в подобном виде - тогда он был оштрафован и лишен прав. Но в ноябре 2023-го горожанин снова сел за руль пьяным. На Volkswagen Passat он ехал по одной из улиц в Каменке, пока не остановил сотрудник ГИБДД.

После этого водителя доставили в отделение, где предложили выдохнуть в алкотестер.

«Был зафиксирован факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в Каменском районном суде.

Мужчине предъявили обвинение, с которым он согласился. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Горожанин не сможет управлять транспортом 2 года, а его машину конфисковали в доход государства.