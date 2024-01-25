В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

25.01.2024 | 14:10

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно выходят на дороги Пензы, чтобы проверить их состояние и выявить недостатки.

«В текущее время наиболее часто наблюдаются наличие снега и зимней скользкости на проезжей части, влекущих уменьшение числа полос и существенное заужение, а также наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и неудовлетворительное состояние тротуаров», - сообщил старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пенза Александр Малухин.

С начала зимы на ответственных за содержание дорог лиц составили 3 протокола.

«Возбуждено 7 административных дел по выявленным недостаткам. По итогам расследований также будут составлены протоколы», - рассказал Александр Малухин.

Материалы направят в суд.