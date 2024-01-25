Сетевое издание|18+|Четверг|25 янв 2024|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники Госавтоинспекции постоянно выходят на дороги Пензы, чтобы проверить их состояние и выявить недостатки.

В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

«В текущее время наиболее часто наблюдаются наличие снега и зимней скользкости на проезжей части, влекущих уменьшение числа полос и существенное заужение, а также наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и неудовлетворительное состояние тротуаров», - сообщил старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Пенза Александр Малухин.

В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

С начала зимы на ответственных за содержание дорог лиц составили 3 протокола.

В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

«Возбуждено 7 административных дел по выявленным недостаткам. По итогам расследований также будут составлены протоколы», - рассказал Александр Малухин.

В Пензе составили протоколы за снег и лед на дорогах

Материалы направят в суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте