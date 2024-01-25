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Общество

Онколог перечислил продукты, вызывающие рак желудка

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Онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал продукты, способствующие развитию рака желудка.

По его словам, наиболее опасны копчености, красное мясо, консервированные продукты с повышенным содержанием соли, алкогольные напитки, овощи и фрукты с высоким уровнем вредных токсинов.

«Например, в мясе, колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогенные вещества - нитрозамины, акриламиды и пероксиды, провоцирующие мутации в клетках желудка и приводящие к развитию опухолевых процессов. К тому же во время термической обработки пищи канцерогенная активность этих веществ заметно усиливается, а значит, повышается и риск перерождения здоровых клеток в опухолевые», - объяснил Александр Серяков «Газете.Ru».

Больше всего рискуют люди, часто употребляющих спиртное. В алкоголе содержатся наиболее агрессивные канцерогены - метанол и этанол. При при сильной интоксикации организма они серьезно повреждают клетки кардиального отдела - места соединения желудка с пищеводом, что в итоге приводит к развитию онкозаболевания.

По словам врача, также опасны майонез, кетчуп, маринованные овощи и грибы. Они содержат консерванты - например, нитрит и хлористый калий, которые могут способствовать развитию язвы желудка, а впоследствии и опухолевых процессов.

«Всего 50 граммов переработанного мяса в дневном рационе (а это сосиски, колбасы, мясные консервы) повышают риск развития колоректального рака на 18%», - предупредил онколог.

Примером здорового питания он назвал средиземноморский рацион, включающий большое количество свежих фруктов и овощей, рыбу, мягкие несоленые сыры и оливковое масло.

«Такие продукты содержат комплекс полезных для здоровья нутриентов и помогают снизить риск развития многих заболеваний, включая и рак желудка», - резюмировал Александр Серяков.

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