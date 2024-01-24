Жители Пензенской области получат обновленные квитанции за свет

24.01.2024 | 17:06

С 1 июля 2024 года в Пензенской области будут действовать дифференцированные тарифы, установленные региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения *.

Несмотря на то что новые тарифы будут применяться только со второго полугодия, по закону информационные графы необходимо добавить в квитанцию уже сейчас.

Таким образом, в платежном документе за январь жители региона увидят графу «Расход с учетом диапазонов потребления», где тарифы будут разделены с учетом потребленной электроэнергии: свыше 15 000 кВт*ч попадет во второй диапазон потребления, а свыше 20 000 кВт*ч - в третий.

Со своей стороны, «ТНС энерго Пенза» напоминает, что для корректного расчета объема потребления необходимо передавать показания ежемесячно с 23-го по 25-е число. Это нужно делать даже при нулевом потреблении. При передаче показаний в указанные сроки расчет будет производиться исключительно по фактическому потреблению ресурса.

* Приказ № 26-162/ОД от 27.12.2023.

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