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Общество

В Пензе жители многоэтажки получили двойные квитанции за ЖКУ

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Жители дома № 7 на улице Тернопольской в Пензе дважды получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги за ноябрь 2024 года. В ситуации разбиралось региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Как выяснилось, собственники квартир решили передать управление домом ООО «Пензастрой-сервис Уют». Они провели собрание и составили соответствующий протокол.

С 1 ноября организация приступила к своим обязанностям и начала выставлять владельцам квартир квитанции.

Однако платежки собственникам выставило и ТСЖ «Железнодорожник». Причем правление товарищества собственников жилья разместило объявление с предупреждением: платить нужно только «Железнодорожнику».

УФАС усмотрело в действиях ТСЖ признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение антимонопольного законодательства должно быть устранено.

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