В 23 пензенских селах стал доступен скоростной интернет от билайна

24.01.2024 | 16:42

Мобильный оператор билайн запустил связь четвертого поколения в 23 селах, поселках и деревнях Пензенской области. В большинстве из них живет менее 500 человек.

Скоростной интернет от билайна появился в следующих населенных пунктах: Башмаковский район - Алексеевка, Сосновка; Белинский район - Даньшино, Сентяпино; Городищенский район - Новые Забалки, Мордовский Ишим, Уранка; Иссинский район - Дмитриевка и др. Полный список можно посмотреть на портале билайн now.

Теперь жителям этих сел и деревень стали доступны многочисленные цифровые сервисы на базе сети оператора: видеозвонки близким, просмотр роликов и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, доступ к социальным сетям, работа с сайтом госуслуг, мобильными банками и др.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется при участии Минцифры России.

В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, поселкам и деревням. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи, и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства.

Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

«Сегодня мобильная связь стала практически необходимостью, и мы все больше привыкаем решать даже бытовые вопросы через наши смартфоны. И важно, чтобы каждый житель области, проживает он в крупном городе или в небольшом удаленном селе, мог свободно пользоваться цифровыми сервисами и активно включаться в современную повестку.

Обеспечение малых населенных пунктов качественной связью всегда было и остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы внимательно анализируем сетевое покрытие и стараемся по мере возможностей ликвидировать белые пятна. А благодаря программе УЦН за прошедшие осенние месяцы нам удалось запустить 4G-интернет сразу в 23 селах региона», - резюмировал директор Пензенского отделения билайн Антон Тайдонов.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

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