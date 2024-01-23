В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

23.01.2024 | 12:13

В Пензенской области в 2023 году зарегистрировано 400 ДТП с пешеходами. В них погибли 32 человека, а 387 получили травмы.

Чтобы количество трагедий не увеличивалось, сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия, во время которых внимательно следили за поведением водителей и пешеходов. Нарушителей ПДД наказывали.

«К административной ответственности привлечен 41 водитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходам, а также 184 пешехода, нарушивших правила дорожного движения», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

В Госавтоинспекции напоминают: при движении вблизи перехода водителям нужно обращать внимание на другие машины. Если какая-то остановилась, впереди может быть идущий человек.

Тем, кто передвигается на своих двоих, тоже следует проявлять осторожность.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы и соблюдайте ПДД», - обратилась к пензенцам Алина Романкова.