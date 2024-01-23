Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|14:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в 2023 году зарегистрировано 400 ДТП с пешеходами. В них погибли 32 человека, а 387 получили травмы.

В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

Чтобы количество трагедий не увеличивалось, сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия, во время которых внимательно следили за поведением водителей и пешеходов. Нарушителей ПДД наказывали.

В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

«К административной ответственности привлечен 41 водитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходам, а также 184 пешехода, нарушивших правила дорожного движения», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

В Госавтоинспекции напоминают: при движении вблизи перехода водителям нужно обращать внимание на другие машины. Если какая-то остановилась, впереди может быть идущий человек.

В Пензенской области за год случилось 400 ДТП с пешеходами

Тем, кто передвигается на своих двоих, тоже следует проявлять осторожность.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы и соблюдайте ПДД», - обратилась к пензенцам Алина Романкова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте