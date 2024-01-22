В Пензенской области закупят еще 6 машин для тушения лесных пожаров

22.01.2024 | 20:51

В 2024 году Пензенской области снова выделят деньги из федерального бюджета на закупку лесопожарной техники. На этот раз более 41 млн рублей.

Планируется приобрести 6 грузовых полноприводных машин с противопожарным оборудованием и передать их в Лесопожарный центр Пензенской области, сообщили в региональном правительстве.

В 2023 году на защиту лесов от огня выделяли больше 57 млн, в том числе около 21 млн из федерального бюджета. Закупили 3 грузовика и грузопассажирский автомобиль на базе УАЗ «Профи» с пожарным оборудованием.

В прошлом году в регионе все лесные пожары удалось ликвидировать в день возгорания. Всего их возникло 34. Огонь прошел 41,9 га, однако крупных катастроф, несмотря на неблагоприятные погодные условия, получилось избежать.

В Пензенской области при этом с 8 апреля действовал особый противопожарный режим, который отменили только осенью.