В Пензенской области закупят еще 6 машин для тушения лесных пожаров

В 2024 году Пензенской области снова выделят деньги из федерального бюджета на закупку лесопожарной техники. На этот раз более 41 млн рублей.
Планируется приобрести 6 грузовых полноприводных машин с противопожарным оборудованием и передать их в Лесопожарный центр Пензенской области, сообщили в региональном правительстве.
В 2023 году на защиту лесов от огня выделяли больше 57 млн, в том числе около 21 млн из федерального бюджета. Закупили 3 грузовика и грузопассажирский автомобиль на базе УАЗ «Профи» с пожарным оборудованием.
В прошлом году в регионе все лесные пожары удалось ликвидировать в день возгорания. Всего их возникло 34. Огонь прошел 41,9 га, однако крупных катастроф, несмотря на неблагоприятные погодные условия, получилось избежать.
В Пензенской области при этом с 8 апреля действовал особый противопожарный режим, который отменили только осенью.
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