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Общество

В регионе на защиту лесов от огня выделено более 57 миллионов

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В Лесопожарном центре Пензенской области прошел смотр сил и средств. Собравшиеся внимательно изучили новые автомобили, тракторы, современное оборудование.

«На территории региона с 30 марта начинается пожароопасный сезон, в том числе и на землях лесного фонда. С момента наступления пожароопасного периода запрещается разведение костров в лесах - за это предусмотрена серьезная административная ответственность в виде административного штрафа на сумму до 40 000 рублей (на граждан)», - предупредил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.

В регионе существуют 22 лесопожарные станции. Именно между ними распределена разная техника - 163 единицы.

«Колесный тяжелый трактор есть, пожарная машина емкостью до 9 кубометров, трактор лесной пожарный со специальным оборудованием, есть КамАЗ 6×6, вездеход», - сообщил директор Лесопожарного центра Пензенской области Алексей Живаев.

В борьбе с пламенем все средства хороши. На помощь современным машинам приходят люди с ранцевыми огнетушителями за плечами, с лопатами и топорами в руках.

В 2023 году на защиту лесов от огня выделено больше 57 миллионов рублей - это региональные средства плюс деньги из федерального бюджета (около 21 миллиона). Приобретены 3 грузовика и малый патрульный пожарный комплекс.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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