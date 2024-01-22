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Общество

Глава Кузнецка изучил тех, кто активно пишет жалобы в соцсетях

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В понедельник, 22 января, на планерке в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский обратился к населению с призывом быть открытыми и честными в соцсетях.

«Пользуясь тем, что нас снимают, люди смотрят... - начал он, глядя в камеру. - Мы вот позанимались с хорошими специалистами по некоторым людям, кто у нас активничает в соцсетях. Выяснилось, понятно, что таких людей нет, а сами вот эти вот писатели не из Кузнецка, не из России даже, а оттуда, с кем мы сейчас в СВО отношения выясняем. Я думаю, что они не любители, я думаю, что они профессионалы, и здесь подмучивают воду с определенной целью.

В этой связи я хочу сказать людям: когда там с кем-то в диалог вступаете, кому-то поддакиваете, вы посмотрите, с кем вы общаетесь: а такой человек есть? а он точно из Кузнецка? а почему у него закрытый профиль? А то можно так пообщаться, а потом под протокол попасть, объяснения давать. Они же не просто так здесь. Ну мало вот им будет - они еще себе здесь и клиентуру присматривают для других дел», - высказался Златогорский.

Он посоветовал кузнечанам быть аккуратнее и самим не «анонимничать». Если кто-то хочет обозначить вопросы, решить проблемы, скрываться не стоит, диалог с властью должен быть открытым.

«Чего прятаться? Надо - пожалуйста, открывайте лицо, пишите от себя, это будет правильно. А то один мне там написывает про обувную фабрику опусы. А что анонимно? Напиши от себя, приходи ко мне, включим вот эту штуку на трансляцию [показывает на телефон], поговорим. Где ты был со своей пролетарской ненавистью года три с половиной назад, когда надо было эти вопросы решать, тебя что сейчас-то пробило? Где я был в то время, когда все разваливалось, мог ли я там на что-то повлиять? Глядишь, там и извиниться как-то придется.

Вопросы надо задавать в свое время. Когда громили фабрику, что ж не выступал-то? Ее можно было спасти. В камеру говорю: приходите, товарищ, ко мне, поговорим, повспоминаем. Когда я пришел в город - все уже, ничего нельзя было сделать, все было поделено на обувной фабрике. Единственное - гектар стадиона отцепил, где поликлиника строится, успел забрать в город. А если бы не обратил внимание, там какой-нибудь мебельный цех уже давно стоял бы, никто бы не возмущался», - отметил Сергей Златогорский.

В заключение он призвал горожан вести себя по-честному и с другими людьми, и с властью.

«Мы открыты к диалогу, никаких закулисных вопросов не решаем, все готовы обсуждать лицом к лицу», - подытожил глава Кузнецка.

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