В 2023 году при диспансеризации у пензенцев выявлено 717 случаев рака

20.01.2024 | 10:39

В 2023 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли более 493 тысяч жителей Пензенской области.

Только у 28% обследованных отсутствуют хронические неинфекционные заболевания, требующие регулярного диспансерного наблюдения. У остальных 384 тысяч уже имеются разные недуги.

При проведении профилактических мероприятий проблемы со здоровьем впервые были выявлены в 35 534 случаях, в том числе:

- более 20 000 - болезни системы кровообращения;

- 1 636 - сахарный диабет;

- 1 515 - нарушения функции органов пищеварения;

- 1 253 - заболевания легких,

- 717 - рак.

«Не секрет, что, например, повышенный уровень артериального давления на начальных стадиях никак себя не проявляет, именно поэтому гипертонию называют «тихим убийцей». А вовремя назначенная лекарственная терапия и коррекция образа жизни могут сохранить не только здоровье, но зачастую и жизнь человека», - говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Пензенской области Ирина Пузракова.

Она подчеркнула, что при онкологических заболеваниях нередко на ранних стадиях отсутствуют клинические проявления. Только методы онкоскрининга позволяют вовремя поставить диагноз. Именно поэтому диспансеризацию следует проходить даже тем, кто чувствует себя совершенно здоровым.

В 2023 году наиболее частыми стали следующие локализации рака:

- кожа - 209;

- желудочно-кишечный тракт - 144;

- молочные железы - 113;

- предстательная железа - 94;

- трахея, бронхи и легкие - 54.