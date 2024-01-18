Православным напомнили, что можно и что нельзя делать на Крещение

18.01.2024 | 07:57

В день Богоявления, или Крещения Господня, который православные верующие будут отмечать 19 января, есть много традиций и примет, соблюдение которых поможет привлечь фортуну и избежать невзгод.

О традициях, освященных веками, рассказывает информагентство ura.ru.

Во время Крещения категорически запрещается спорить, ссориться, злословить, сплетничать, высказывать недружелюбие в адрес окружающих, дабы не привлечь негативную энергию.

Традиционно на Крещение не принято заниматься уборкой и стиркой: считается, что в этот день воду, обладающую особыми свойствами, использовать для бытовых нужд просто грешно. Также не следует выносить мусор. Вообще не рекомендуется перетруждаться, чтобы не нарушить духовную гармонию.

По народным поверьям, плакать - плохой знак на Крещение. Считается, что после такого выражения эмоций есть риск провести в слезах весь год.

Неотъемлемая часть празднования Крещения - посещение церкви. В Пензе 18 и 19 января митрополит Пензенский и Кузнецкий Серафим проведет богослужения в Спасском кафедральном соборе, где в эти же дни будет проводиться раздача крещенской (богоявленской) воды. Также набрать освященную воду можно будет и в других храмах. Она хранится в доме и используется для очищения и исцеления. Также распространена традиция растирать снегом лицо и руки, чтобы укрепить здоровье и улучшить внешность.

Считается, что если открыть на Крещение двери и окна, то можно избавиться от всего плохого и привлечь в дом благополучие. А если в этот день сделать предложение руки и сердца, то брачный союз будет счастливым.

Самый известный крещенский ритуал - погружение в прорубь. Верующие полагают, что это позволит им очиститься от грехов и приблизиться к Господу. Однако нельзя забывать, что купание в иордани должны предварять молитвы и пост на Крещенский сочельник.

В Пензе купель подготовлена в районе ГПЗ-24 (ул. Антонова, р. Старая Сура). С другими местами для крещенского омовения можно познакомиться здесь.