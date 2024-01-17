Крещенскую воду в Спасском соборе будут раздавать пензенцам два дня

17.01.2024 | 11:16

В честь Крещения Господня, которое православные христиане отметят 19 января, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы.

В четверг, 18 января, в Крещенский сочельник, божественная литургия начнется в 8:00. Ориентировочно в 10:00 митрополит Серафим совершит чин освящения воды.

В пятницу, 19 января, в день Крещения Господа Иисуса Христа, божественная литургия также начнется в 8:00. Чин освящения воды совершится около 10:00, однако рекомендуется прибыть пораньше.

«Раздача крещенской (богоявленской) воды в Спасском соборе будет организована 18 и 19 января сразу после литургии и чина освящения воды до 19:00», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Кроме того, освященную воду можно будет набрать и в других храмах.