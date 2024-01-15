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Общество

В 2023 году в регионе выросло число коррупционных преступлений

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В Пензенской области в 2023 году в следственные органы поступило 186 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 98 уголовных дел. Это на 5 больше, чем было в 2022-м (93).

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 15 января, сообщил руководитель регионального СУ СКР Владимир Игнатенков.

Он уточнил, что 8 дел касаются лиц особого правового статуса, 22 возбуждены по фактам дачи взяток, 9 - получения взяток, 7 - коммерческого подкупа, 6 - злоупотребления должностными полномочиями или их превышения, 5 - мошенничества.

Причиненный такими преступлениями ущерб составил 1 600 000 рублей, на стадии следствия было возмещено 560 000, наложен арест на имущество на сумму 49 230 000 рублей.

В итоге за год в суд было направлено 59 уголовных дел в отношении 74 человек.

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