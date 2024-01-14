Пензенцев попросили не делать кормушки для птиц из бутылок

14.01.2024 | 11:43

Жители Пензы могут присоединиться к акции по изготовлению кормушек для птиц и принять участие в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Акция проходит по всей России, присоединиться к ней можно на сайте «Эковики».

Специалисты утверждают, что подкормка птиц важна именно зимой, когда им требуется больше энергии для поиска пищи и обогрева, однако ежедневно все холодное время года наполнять кормушки не следует, поскольку это побуждает пернатых отказываться от естественного рациона, который более полезен для них.

Кормушки для птиц должны быть изготовлены по четким технологиями: с защитой от ветра и осадков, чтобы корм не высыпался, не портился. Для этого конструкциям необходимы крыша, бортики или закрытая емкость с дозатором.

Не стоит делать кормушки из острых и шершавых деталей, пластиковых бутылок - это небезопасные для пернатых материалы. Кроме того, птицы должны иметь возможность или оставаться снаружи при кормлении или же пролетать конструкцию насквозь, одно отверстие, вход не подходят.

Эксперты создали подробную инструкцию для изготовления кормушек, которую разместили на сайте акции.

Конкурс продлится до 31 марта. Желающие принять в нем участие должны сделать кормушку, рассказать об этом в соцсетях и личном кабинете. Жюри выберет трех победителей, им в подарок передадут настольную игру «Хранители Земли».