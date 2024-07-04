В Пензе обессилевший от жары стриж получил помощь в больнице

04.07.2024 | 20:12

В четверг, 4 июля, в Пензенскую областную больницу им. Н. Н. Бурденко попал необычный пациент - в нейрохирургическое отделение залетел стриж, обессилевший от жары.

«Бригада единомышленников оказала необходимую помощь, стриж спасен», - отчитались медики на странице больницы в соцсетях.

Птицу напоили водой из шприца, она набралась сил и смогла улететь.

В Пензенской области установилась жаркая погода: в дневные часы воздух прогревается до +36 градусов. По прогнозам синоптиков, температура за +30 сохранится до третьей декады июля.

Такая погода воспринимается человеческим организмом как стресс. Как пережить жару с минимальными потерями для здоровья, можно прочитать здесь.