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Из жизни

В Пензе обессилевший от жары стриж получил помощь в больнице

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В четверг, 4 июля, в Пензенскую областную больницу им. Н. Н. Бурденко попал необычный пациент - в нейрохирургическое отделение залетел стриж, обессилевший от жары.

«Бригада единомышленников оказала необходимую помощь, стриж спасен», - отчитались медики на странице больницы в соцсетях.

Птицу напоили водой из шприца, она набралась сил и смогла улететь.

В Пензенской области установилась жаркая погода: в дневные часы воздух прогревается до +36 градусов. По прогнозам синоптиков, температура за +30 сохранится до третьей декады июля.

Такая погода воспринимается человеческим организмом как стресс. Как пережить жару с минимальными потерями для здоровья, можно прочитать здесь.

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Источник — видео областной больницы им. Бурденко
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