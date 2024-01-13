Пензенцам советуют в морозы пить имбирный чай с лимоном и мятой

13.01.2024 | 15:25

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области дали рекомендации, как поддержать иммунитет в середине зимы.

Этот период отмечается не только морозами, но и перепадами температур между улицей и помещением, холодным воздухом на улице и сухим - дома, дефицитом солнечного света. В совокупности с недостатком фруктов, овощей и зелени эти факторы ослабляют иммунную систему.

Холода увеличивают энергозатраты организма, поэтому он требует калорийной пищи, благодаря которой можно быстро восстановить ресурс.

К таким продуктам относятся жирная рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки), орехи.

Для поддержания иммунной системы необходимы аминокислоты. Их источники - нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, бобовые.

Также эксперты напомнили о согревающих пряностях: имбире, корице, гвоздике. «Если возникает желание согреться с помощью напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном», - рекомендуют они.

В завершение в пресс-службе ведомстве напомнили, что зимой полезно принимать поливитаминные и минеральные комплексы, а также дополнять полноценное питание физическими нагрузками, позволяющими расходовать калории на свежем воздухе.