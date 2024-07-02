Начальник лагеря «Сосновый бор»: Дети берут дополнительные порции

02.07.2024 | 12:54

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил лагеря «Сосновый бор» и «Солнечная долина» в Городищенском районе, где сейчас находится 671 ребенок. Целью визита было проверить, как организован отдых детей. Особое внимание было уделено их питанию.

По словам начальника лагеря «Сосновый бор» Марины Бочкаревой, работа столовой находится на контроле руководства. «Она отметила, что сотрудники пищеблока никогда не отказывают желающим получить дополнительную порцию, а таких желающих бывает достаточно», - сообщили в пресс-службе минобра.

Алексей Комаров осмотрел помещения столовой и корпуса, встретился с вожатыми.

«Материально-техническое обеспечение столовой в полном объеме соответствует требованиям и имеется в достаточном количестве. Отдых детей в лагере организован на достаточно высоком уровне. Важно, чтобы дети во время отдыха в загородных лагерях чувствовали себя комфортно», - заявил министр образования.

Ранее в прокуратуре сообщали, что проверят лагерь «Сосновый бор» в Городищенском районе после претензий пензячки, изложенных на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанку не устроило, что одном отряде оказались дети 12 и 14-15 лет. «Сломанные гардины, грязные шторы, старые, разбитые, скрипучие кровати, зашпаклеванные стены, под которыми были дохлые тараканы», - описала автор интерьер комнат.

На весь корпус, продолжила она, действует один туалет, которым пользуются и мальчики, и девочки, и взрослые, а душевые кабинки ржавые. В столовой блюда подают холодными, у пищи «специфический запах», детям не хватает еды, и они отбирают куски друг у друга.