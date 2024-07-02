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Общество

Начальник лагеря «Сосновый бор»: Дети берут дополнительные порции

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Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил лагеря «Сосновый бор» и «Солнечная долина» в Городищенском районе, где сейчас находится 671 ребенок. Целью визита было проверить, как организован отдых детей. Особое внимание было уделено их питанию.

Начальник лагеря «Сосновый бор»: Дети берут дополнительные порции

По словам начальника лагеря «Сосновый бор» Марины Бочкаревой, работа столовой находится на контроле руководства. «Она отметила, что сотрудники пищеблока никогда не отказывают желающим получить дополнительную порцию, а таких желающих бывает достаточно», - сообщили в пресс-службе минобра.

Алексей Комаров осмотрел помещения столовой и корпуса, встретился с вожатыми.

Начальник лагеря «Сосновый бор»: Дети берут дополнительные порции

«Материально-техническое обеспечение столовой в полном объеме соответствует требованиям и имеется в достаточном количестве. Отдых детей в лагере организован на достаточно высоком уровне. Важно, чтобы дети во время отдыха в загородных лагерях чувствовали себя комфортно», - заявил министр образования.

Ранее в прокуратуре сообщали, что проверят лагерь «Сосновый бор» в Городищенском районе после претензий пензячки, изложенных на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Горожанку не устроило, что одном отряде оказались дети 12 и 14-15 лет. «Сломанные гардины, грязные шторы, старые, разбитые, скрипучие кровати, зашпаклеванные стены, под которыми были дохлые тараканы», - описала автор интерьер комнат.

На весь корпус, продолжила она, действует один туалет, которым пользуются и мальчики, и девочки, и взрослые, а душевые кабинки ржавые. В столовой блюда подают холодными, у пищи «специфический запах», детям не хватает еды, и они отбирают куски друг у друга.

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Источник — фото областного минобра
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