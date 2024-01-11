В Пензенской области в 2023 году при пожарах погибло почти 70 человек

В Пензенской области зафиксировали увеличение количества пожаров. В 2023 году случилось 2 589 таких ЧП, а в 2022-м было на 10% меньше - 2 364.
Всего за прошедший год при пожарах погибли 69 человек (90 - в 2022-м), все они совершеннолетние. Травмы получили 54 (63 - с января по декабрь 2022-го), в их числе двое детей.
«Зарегистрированный материальный ущерб составляет 292,7 млн рублей (373,1 млн - в 2022-м)», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В зданиях и сооружениях за прошлый год случилось 987 пожаров (38% от общего количества), в них погибли 67 человек, травмы получили 45.
На открытых территориях произошло 1 602 возгорания (62% от общего числа пожаров), 886 из них - природные (пылала сухая трава). Огонь прошел площадь в 406 га.
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