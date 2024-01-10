Новогодняя кампания в Пензе стала самой продолжительной за 20 лет

10.01.2024 | 17:49

В среду, 10 января, в пресс-службе администрации Пензы констатировали, что последняя новогодняя кампания стала самой продолжительной за 20 лет.

Она стартовала 9 декабря и завершится 14 января.

В открытии участвовали около 100 сказочных персонажей. 10 декабря начал работать домик Деда Мороза на площади Ленина. С зимним волшебником юные пензенцы могут пообщаться до сих пор: приемная будет работать с 17:00 до 18:00 до 13-го числа.

«Всего новогодней кампанией предусмотрено 211 мероприятий», - сообщили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в праздничные дни удалось не допустить преступлений и чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка в местах гуляний благодаря привлеченным к охране сотрудникам полиции и Росгвардии.