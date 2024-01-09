За праздники в больницу с обморожениями попали 12 человек

09.01.2024 | 12:26

Ожоговое отделение областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко в Пензе переполнено пациентами. Они попали туда с обморожениями.

Статистику по пострадавшим от морозов обнародовало само медучреждение во вторник, 9 января.

Всего с 1-го числа в отделение поступило 12 человек с обморожением кистей рук и ног, в том числе один ребенок.

Морозы пришли в Пензенскую область в первый день нового года. По прогнозам синоптиков, до 12 января в регионе температура будет на 9 градусов ниже климатической нормы.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали пензенцам о профилактике обморожений. Пораженные участки нельзя растирать снегом, массировать, так как это способно навредить еще больше. Также не советуют использовать для согревания электрические грелки, приборы для отопления и открытый огонь, поскольку пораженная кожа потеряла чувствительность и может возникнуть ожог.