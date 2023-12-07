Пензенцам напомнили, как избежать обморожений

07.12.2023 | 11:03

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям Пензенской области о профилактике обморожений.

Наиболее подвержены им дети и пожилые люди, а также те, кто недавно перенес холодовую травму.

Чаще всего холод повреждает кожу носа, ушей, щек, подбородка, пальцев рук и ног. Кровообращение временно нарушается, чувствительность теряется. В тяжелых случаях обморожения приводят к необратимым нарушениям.

«К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками)», - напомнили пензенцам специалисты.

Пораженные участки нельзя растирать снегом, массировать, так как это способно навредить еще больше. Также не советуют использовать для согревания электрические грелки, приборы для отопления и открытый огонь, поскольку пораженная кожа потеряла чувствительность и может возникнуть ожог.

Наиболее опасно, когда обморожение сочетается с переохлаждением. Признаки такого состояния: понижение температуры тела, непрекращающаяся дрожь, чувство усталости, сонливость, спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений.

«Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Для профилактики обморожений следует руководствоваться принципом многослойности в одежде. Нижний слой должен хорошо отводить влагу (полиэстер, полипропилен, но не хлопок), средний - сохранять тепло (шерсть, флис), верхний - защищать от ветра и осадков. Также важно использовать шарф, шапку, перчатки, водонепроницаемую обувь.

6 декабря в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов. В регионе установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Объявлен оранжевый уровень опасности.