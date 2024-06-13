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Общество

Пензенские детские библиотеки обязали установить водонагреватели

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Житель Пензы обратился в прокуратуру Октябрьского района с жалобой на отсутствие горячей воды в детской библиотеке № 2 на улице Глазунова.

Сотрудники надзорного органа побывали в учреждении и обнаружили, что в нем есть только 1 универсальный санузел, которым пользуются как персонал, так и посетители, в том числе маленькие.

«В нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства санузел не оборудован горячим водоснабжением, альтернативные водонагревательные устройства отсутствуют», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Руководителя библиотеки привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, надзорный орган внес представление директору МБУ «Централизованная библиотечная система Пензы», потребовав устранить нарушения.

«Благодаря настойчивой позиции прокуратуры района из бюджета города выделены денежные средства на приобретение и установку водонагревателей в 6 городских библиотеках», - отметила Светлана Артамонова.

Сейчас детская библиотека № 2 обеспечена горячей водой. Специалисты устанавливают водонагреватели еще в 5 учреждениях Пензы: библиотеках на улицах Кронштадтской, Кирова, Циолковского, на проспекте Победы и в 5-м Виноградном проезде.

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