Пензенские пары смогут заключать брак новым способом

09.07.2024 | 08:37

Минюст России вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий разработают сервис по заключению брака по биометрии. Граждане смогут регистрировать отношения без предъявления документов.

Сервис позволит получать услуги органов ЗАГС по-новому. Помимо заключения брака, это также смена имени и установление отцовства.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния станут применять единую биометрическую систему.

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС: с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», - отмечает РИА Новости.

Пока сроки запуска проекта неясны. Они, как и этапы реализации, будут прописаны в дорожной карте, которую еще предстоит разработать.