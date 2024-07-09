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Общество

Пензенские пары смогут заключать брак новым способом

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Минюст России вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий разработают сервис по заключению брака по биометрии. Граждане смогут регистрировать отношения без предъявления документов.

Сервис позволит получать услуги органов ЗАГС по-новому. Помимо заключения брака, это также смена имени и установление отцовства.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния станут применять единую биометрическую систему.

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС: с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии», - отмечает РИА Новости.

Пока сроки запуска проекта неясны. Они, как и этапы реализации, будут прописаны в дорожной карте, которую еще предстоит разработать.

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