11 пензенских НКО получат деньги из Фонда президентских грантов

17.06.2024 | 10:04

11 некоммерческих организаций из Пензенской области получат деньги на развитие из Фонда президентских грантов.

Максимальную сумму - 35 млн 623 тыс. 780 рублей - выиграла автономная НКО содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» с проектом «Все свои. Креативная экосистема в новых условиях».

В общей сложности на реализацию идеи за счет софинансирования потратят 71 млн 953 тыс. 556 рублей. Планируется внедрить на площадках «Квартала Луи» в четырех регионах России модель повышения уровня социальной конкурентоспособности молодых людей с инвалидностью.

7 млн 926 тыс. 489 рублей получит областное отделение Российского детского фонда на воплощение инициативы «Учебно-тренировочная квартира Добрый Дом». В целом на проект (подготовку детей с ментальными нарушениями, ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни) потребуется 16 млн 393 тыс. 236 рублей.

«Обучение включает в себя следующие направления: самообслуживание, уход за вещами, уборка помещений, экономика домашнего хозяйства, организация питания и социально-коммуникативная деятельности», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

2 млн 956 тыс. 490 рублей выиграло творческое объединение «Пензахобби», задумавшее реализовать проект «XI Инклюзивный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Тиражирование». Он направлен на повышение уровня компетентности и улучшение социальных практик по организации инклюзивных мероприятий.

2 млн 771 тыс. 664 рубля получит НКО «Верба» на проект «Я меняю свой мир», направленный на оказание помощи женщинам с детьми, которые подверглись психологическому и физическому насилию в семье.

2 млн 722 тыс. 78 рублей выиграла НКО «Реактор» с проектом «ГагаринFёst»: школа практической астрономии», который поможет поддержать и усилить интерес у школьников к астрономии.

1 млн 968 тыс. 698 рублей направят региональному отделению всероссийского движения «Волонтеры-медики» на «Программу развития добровольческого движения волонтеров-медиков: #Помед», в рамках которого планируется привлечь новых добровольцев и провести для них комплекс теоретических и практических мероприятий.

1 млн 46 тыс. 512 рублей получит региональное отделение Всероссийского общества глухих на проект «Феникс: мини-футбол для глухих. Перезагрузка», цель которого - организация регулярного тренировочного процесса для инвалидов по слуху и выявление потенциальных возможностей и формирования пензенской команды глухих по мини-футболу.

965 тыс. 399 рублей направят местной православной религиозной организации прихода Вознесенской церкви г. Пензы на проект «Соседи», предусматривающий обеспечение беженцев лекарствами и вещами.

523 тысячи получит благотворительный фонд «Шаг за шагом» на проект «Душа родилась крылатой», направленный на социализацию детей, подростков и молодых людей с церебральным параличом, расстройством аутистического спектра и иными ментальными нарушениями с вовлечением в процесс социализации членов их семей.

475 тысяч выиграл Центр воспитания и развития молодежи на проект «Вместе к Победе», в рамках которого будет организован и проведен межрегиональный форум семей участников и ветеранов СВО.

Минимальный грант - 385 тыс. 106 рублей - выиграл творческий досуговый центр семьи и детства «Кисточка» с проектом «Игрушка из ваты как семейная реликвия», призванным создать внутри семьи традиции проведения времени за совместными занятиями.