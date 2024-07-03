В совет первичных отделений ЕР вошли представители всех 89 регионов

03.07.2024 | 12:41

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты - это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», - подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России». Первое заседание совета состоится 19 сентября.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин пояснил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета - 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек - участники специальной военной операции», - рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» 86 тысяч первичных отделений.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и кадрового роста.

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.

В Пензенской области действуют 972 первички партии «Единая Россия». Их представители ежегодно реализуют множество больших и малых инициатив, проектов, нацеленных на помощь людям, благоустройство, выполнение наказов избирателей.

«В Пензе полным ходом идет реализация проекта по благоустройству «Мой двор - территория комфорта», вошедшего в народную программу партии. Следят за ходом реализации координаторы проекта, закрепленные за благоустраиваемыми дворами, и активисты первичек», - поделился руководитель регионального исполкома партии Сергей Мельников.

Кроме того, пензенские партийцы проводят всестороннюю работу по поддержке участников СВО, подшефных территорий.

«Спасибо всем, кто занимается в том числе сбором индивидуальных посылок для бойцов. Мы их отправляли и будем отправлять дальше. В планах продолжить наращивать деятельность регионального волонтерского центра, потому что по мере движения линии фронта требуется все больше людей для помощи жителям новых территорий», - отметил Сергей Мельников.