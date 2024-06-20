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Общество

Для участников СВО готовят аналог Пушкинской карты

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Для участников спецоперации будет выпущен аналог Пушкинской карты, благодаря которому они и члены их семей смогут посещать театры, музеи, кинозалы и другие учреждения культуры.

Проект разрабатывают Минкультуры, Минцифры и фонд «Защитники Отечества». Как сообщают «Известия», концепция должна быть подготовлена к 1 июля.

На первом этапе в перечне посещений только федеральные организации. Затем к ним поэтапно будут добавляться другие учреждения культуры.

До 13 сентября года должен быть сформирован календарь культурных мероприятий, которые могут посетить участники СВО и их родные. Полностью технические и цифровые моменты должны быть проработаны к 1 октября.

Пушкинская карта - это федеральный проект для молодежи 14-22 лет. На карты перечисляется по 5 тысяч рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить на культурный досуг.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила назвать проект «Верещагинской картой» и определить номинал карт в 15 тысяч рублей.

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